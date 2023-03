von Charlotte Lüder Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme war eine der ersten, die einen Account bei Tiktok erstellte, um dort fundiert über die Shoah zu berichten. Wie gedenkt man dem Holocaust auf einer App für tanzende Teenager?

Die Gebäude der KZ-Gedenkstätte Neuengamme sind die einzigen Erhebungen in diesem Teil der Hansestadt, den Vier- und Marschlanden. Biegt man in den Jean-Dolidier-Weg, lässt man alle Farben hinter sich. In dieser Straße dominiert das Grau. In der Ferne trottet eine Schulklasse im Regen einem Guide hinterher.

In Orange-farbener Mütze und lila Pullover läuft Marie Zachger über das Gelände. Die 25-jährige Geschichtsstudentin ist auf dem Weg in die ehemaligen Walther-Werke, eine Produktionshalle, in der die KZ-Häftlinge in Zwangsarbeit für den Waffenhersteller Carl Walther unter anderem Zeitzünder für Granaten herstellten. Sie will dort ein Tiktok-Video aufnehmen.