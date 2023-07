Beleidigungen und sexuelle Anmache erlebt Dana Baerns als lesbische Frau in Berlin häufig – am schlimmsten war aber eine Attacke an Silvester. Aufgezeichnet von Stephan Seiler

Dana Baerns lebt am Rande, im westlichsten Zipfel Berlins, in Spandau, wo nur einen Steinwurf von Baerns Haus entfernt aus der Hauptstadt Brandenburg wird. Als die heute 43-Jährige ein Kind war, stand dort die Mauer. Baerns wuchs in der Nähe auf, spielte im örtlichen Handballclub und sogar in der Regionalliga. Probleme mit ihrem lesbisch sein hatte sie dort keine, nur die Eltern hatten anfangs "etwas zu kämpfen", sich aber mittlerweile daran gewöhnt.