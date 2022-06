Neue Forsa-Umfrage zur Homophobie in Deutschland: 40 Prozent der Deutschen würde gelassen reagieren, wenn ihr Kind transgender wäre.

In diesen Wochen ziehen in vielen Städten in Deutschland wieder Tausende Menschen durch die Straßen, demonstrieren auf Pride-Paraden und Festen unter der Regenbogenfahne für Gleichstellung, Vielfalt und Akzeptanz. Oft bleibt es nicht beim Protest: An vielen Orten verwandeln sich die Demo-Züge in bunte Straßenfeste, auf denen hetero- und nicht-heterosexuelle Besucherinnen und Besucher gemeinsam feiern und so für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans-Menschen aufmerksam machen. Parolen garniert mit viel Glitzer und lauten Bässen.