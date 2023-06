Okba Michael B. soll in Illerkirchberg bei Ulm ein 14-jähriges Mädchen erstochen und dessen 13-jährige Freundin schwer verletzt haben. Nicht nur er meldete sich vor Gericht zu Wort. Sondern auch das Mädchen, das überlebte.

Okba Michael B. betritt den Gerichtssaal. Seine Fußfesseln klappern über den Boden. Möglicherweise zum vorletzten Mal. Es ist der vierte Verhandlungstag im Prozess gegen ihn, der letzte Termin vor dem Urteil.

B., ein Geflüchteter aus Eritrea, muss sich wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung am Landgericht Ulm verantworten. Am 5. Dezember 2022 soll er in Illerkirchberg die 14-jährige Ece S. erstochen und ihre 13-jährige Freundin schwer verletzt haben.