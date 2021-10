Sehen Sie im Video: Rebecca leidet unter extremen Selbstzweifeln – hier spricht sie über ihr Leben mit dem Hochstapler-Phänomen.

















Ein Großteil der Weltbevölkerung unter massiven und haben Angst als inkompetenter Glückspilz entlarvt zu werden. Dieses psychologische Phänomen wird Hochstapler-Phänomen oder Imposter Syndrome genannt.

Rebecca Elizabeth studiert seit xx Jahren molekulare Biotechnologie und leidet seitdem unter massiven Selbstzweifeln. Auf ihren Youtube-Kanal erklärt sie, wie sie mit dem Syndrom lebt und gibt Tipps für den Uni-Alltag. Im Interview mit dem stern berichtet sie von ihrem Alltag – und wie sie mit ihren Ängsten umgeht.

Nicht nur der Betroffene selbst, sondern auch Außenstehende können anhand verschiedener Hi nweise erkennen, ob jemand unter dem Hochstapler-Phänomen leidet. Dr. Katarina Tempel erklärt im stern-Interview, wie sich Betroffene im Alltag verhalten.

Lange wurde davon ausgegangen, dass das Hochstapler-Phänomen besonders häufig bei Frauen auftritt. Neue Studien widerlegen diese Aussage allerdings. Jeder kann unter dem Phänomen leiden.

Der Alltag eines Betroffenen ist in vielen Lebenssituationen sehr schwer. Menschen mit dem Imposter Syndrome sind ständig von Sorgen geplagt und leben in der Angst, dass man sie als Hochstapler entlarvt. Sie fürchten sich besonders vor Kritik.

Es ist möglich das Personen, die am Hochstapler-Phänomen leiden, sich irgendwann selbst im Weg stehen und sich vielleicht sogar boykottieren. Um dieser negativ-Spirale zu entfliehen, gibt es verschiedenen Herangehensweisen.

Rebecca Elizabeth hat uns zum Schluss noch ein paar Ratschläge mitgebeben, welche Betroffenen helfen können.

