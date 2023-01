von Dayan Djajadisastra, Tim Morgenstern und Gregor Scheu Ab Mitte Januar soll das Protestcamp in Lützerath am Tagebau Garzweiler II geräumt werden. Seit Anfang der Woche stehen sich dort Polizisten und Aktivisten gegenüber, bereits jetzt brannten Autoreifen, es kam zu Handgemengen. Der ganz große Knall steht kurz bevor.

Es ist laut in Lützerath. Durch das Protestdorf am Tagebau Garzweiler II donnern Hammerschläge. Mit Vorschlaghammer und Spitzhacke arbeitet sich ein junger Aktivist am Donnerstagmittag durch eine zehn Zentimeter dicke Schicht Straßenteer. Mit Schutzbrille und orangefarbenem Halstuch als Mundschutz kniet er auf dem Asphalt, mit jedem Schlag zischen abgeplatzte Steinsplitter an seinem Gesicht vorbei. Es ist sein erstes Loch, sagt er. Um ihn herum allerdings kratern noch weitere. Später wollen sie hier, in die Straße, die zu dem Ort ihres Widerstands führt, Hindernisse in den Boden einlassen. Vielleicht den Stahlträger, der drei Meter neben der Straße liegt. Und eben sonst noch so alles, was die Räumung behindern könnte. Mal gucken.