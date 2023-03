von Fabian Huber Vor drei Jahren wurde das österreichische Ischgl zum Corona-Hotspot für halb Europa – jetzt darf im Ibiza der Alpen wieder hemmungslos gefeiert werden. Also alles wie früher?

Der Wahnsinn kündigte sich schon beim Buchen an. In der Warteschleife des Tourismusbüros dudelte noch ein hoffnungsstiftendes "Simply the best", doch die Dame in der Leitung konnte dann nichts mehr tun – "alles ausgebucht!" –, weshalb man nun also 100 Taxi-Euros entfernt im nächsten Tal nächtigt, wo die Rezeptionistin schon bei der Schlüsselübergabe vor der Après-Ski-Hölle-Hölle-Hölle warnt, vor Saufgelagen auf Glasscherbenteppichen, davor, dass das jetzt "alles viel schlimmer als vor Corona" sei, da oben in Ischgl.