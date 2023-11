Beim Angriff der Hamas auf den Kibbuz Beeri hat Gil Dickmann seine Tante verloren. Seine Cousine und die Frau seines Cousins wurden dabei entführt. Vor wenigen Tagen war er zum ersten Mal im Haus seiner Familie. Protokoll von Katharina Hoch

Gil Dickmann lebt in Tel Aviv. Seine Tante Kinneret wurde am 7. Oktober von der Hamas im Kibbuz Beeri getötet, sein Onkel Eshel hat überlebt und befindet sich jetzt bei seiner Schwester in Tel Aviv. Die Tochter von Kinneret und Eshel, Carmel, sowie die Frau ihres Sohnes, Yarden, wurden von der Hamas entführt. Der 31-Jährige hat seit seiner Kindheit viel Zeit in dem Haus von Eshel und Kinneret verbracht. Es war der Treffpunkt der Familie. Nun ist er zum ersten Mal nach dem Angriff dorthin zurückgekehrt. Mit dem Betreten des Hauses wurden für ihn all die schlimmen Geschichten Realität. Seine Fotos sind ergreifend.