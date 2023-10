von Katharina Hoch Omri Revach lebt mit seiner Familie nördlich von Tel Aviv. Am 7. Oktober wurde seine Schwiegermutter von Hamas-Terroristen ermordet. Mithilfe von KI will er seiner Tochter helfen, den Tod ihrer Oma besser zu verarbeiten. Das ist die Antwort.

Viele Menschen in Israel trauern derzeit um ihre Angehörigen. Darunter auch Kinder, die Eltern, Großeltern oder Freunde verloren haben. Die sechsjährige Romi ist eine von ihnen. Ihre Großmutter wurde beim Überfall der Hamas auf den Kibbuz Beeri getötet. Einen Ort, den sie gut kennt und an dem sie viel Zeit verbracht hat. Ihre Eltern haben ihr behutsam erklärt, dass Oma Hava gestorben ist. Romi wurde sehr traurig, als sie diese Nachricht erhielt. Als sie mitbekam, wie ihre Oma gestorben ist und dass ein Krieg in ihrem Land ausgebrochen ist, bekam sie große Angst. Nachts schreckte sie auf, träumte davon, erschossen zu werden. Ihr Vater Omri, 43, kam auf die Idee, seiner Tochter eine Geschichte zu schreiben, die ermutigend ist und ihr wieder Kraft schenken soll. Doch er fand keine Worte. Also fragte er ChatGPT, ihm zu helfen. Das ist die Antwort: