Das kann man doch gar nicht glauben, dass um uns herum nichts ist! Aber was nur? Und wie finden wir diese höheren Mächte? Unsere Autorin machte sich auf eine ganz persönliche Spurensuche. Von Ulrike Posche

Und wenn die Welt voll Teufel wär’ und wollt’ uns gar verschlingen, dann wäre es ganz gut, jemanden wie Uwe Wolff in der Nähe zu haben. Der promovierte Theologe, Romanautor und Studiendirektor gilt bundesweit als "Deutschlands bekanntester Engelsforscher" und strahlt mit fast überirdisch positiver Lebenshaltung das Böse einfach weg. Jedenfalls das, was Martin Luther in seinem Lied "Ein feste Burg ist unser Gott" für eine Option hielt, siehe oben. Wolff ist eher für die tröstlichen und versöhnlichen Himmelsbotschaften zuständig – und für die, die sie nach seiner Ansicht von oben auf die Erde bringen. Gefallene Engel und Höllenqual sind nicht seine Welt. Nur manchmal, da ereilt auch ihn der Schwefelhauch einer Ahnung davon. Denn er ist immer noch SPD-Mitglied.