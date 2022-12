Die Großmutter: Irmgard Nippe, 97, hat in Leipzig gelebt und wollte nach dem Krieg Modedesignerin werden. Als ihr das DDR-Regime diesen Studienabschluss verbot, wurde sie Bauzeichnerin. 1955 floh sie über Berlin nach Hannover und arbeitete dort später als Architektin. Sie hat eine Tochter (Beate Appold), ist seit 1993 verwitwet und lebt in einer kleinen Wohnung in Rendsburg.

© Melina Mörsdorf Photography