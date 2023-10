Die Bayern-Profis Goretzka, Müller und Boateng (v.l.) auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße

von Moritz Herrmann Mia san mia, sagen sie in München. Nur wer ist das denn eigentlich? Mit der angepeilten Rückkehr von Jérôme Boateng machen sich die Münchener keine Freunde – aber das wollen sie auch gar nicht. Denn längst regiert das Kalkül des kurzfristigen Erfolgs.

Manchmal genügt schon ein Blick in die Satzung. In die vereinseigene, wohlgemerkt. "Nur unbescholtene Personen" könnten aufgenommen werden, heißt es darin nämlich beim FC Bayern München, und dass jedem Mitglied "in seinem Verhalten zum Club und dessen Mitgliedern Ehre und Ansehen des Clubs oberstes Gebot" sein müsse, andernfalls drohe ein Ausschluss "bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Clubs".