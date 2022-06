von Jochen Siemens Ist das Urteil im Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard der Beweis, dass Hollywood-Macht über Frauen und die Wahrheit siegt? Die Jury war fast sieben Wochen von der Welt abgeschottet. Sie beurteilte das, was ihr im Prozess vorgelegt wurde. Und am Ende sah sie die Wahrheit anders als Amber Heard.

Fast sieben Wochen, jeden Morgen um neun Uhr in Fairfax, um 15 Uhr am Bildschirm in Europa. "Ich bin so traurig, dass es vorbei ist", schreibt eine "Terri Me3", auf Twitter, "solche Prozesse können einen süchtig machen."