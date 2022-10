Der Klimawandel hat die Abiturientinnen Mariella Benkenstein und Marit Kock beschäftigt. So sehr, dass sie entschieden ihre Energie in die Forschung zu stecken. Ihr Ziel: CO2 zum Energiespeichern nutzen. Ihr Prototyp beweist ihren Erfolg – nun wollen sie eine Firma gründen. Aufgezeichnet von Doris Schneyink

Wir sind beide Menschen, die den Dingen gern auf den Grund gehen. Deshalb haben wir uns bei dem Internat Louisenlund in Güby beworben, das naturwissenschaftliche Talente fördert. Es ist vergleichbar mit Sportschulen, nur, dass wir es mehr im Kopf haben als in den Beinen. Vier Stunden in der Woche hatten wir Forschungsunterricht, in dem wir gelernt haben, wie Wissenschaftler zu arbeiten: Hypothesen aufstellen, Experimente designen, Daten sammeln und auswerten. Wir konnten uns eigene Projekt ausdenken, Tinte mit der eigenen DNA verschlüsseln, solche Sachen.