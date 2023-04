von Johannes Röhrig Für Arbeiten auf ihrem Privatanwesen soll die Leiterin eines Jugendhilfe-Vereins Schützlinge eingesetzt haben. Gegen sie wird außerdem seit Monaten wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Die frühere Hausherrin bestreitet die Vorwürfe.

Am Rande der Ortschaft Völschow, rund 30 Kilometer südlich von Greifswald, steht eingebettet in ein parkähnliches Grundstück "Schloss" Jagetzow. Der Name mag für das historische Herrenhaus etwas großspurig klingen, aber schön herausgeputzt ist die Immobilie allemal: Ein Säulenportal und vier Giebeltürmchen schmücken das Hauptgebäude, das angeschlossene Gesindehaus wurde zum schicken Gästedomizil um-gebaut. "Viele Jahre baute ich ein Schloss für meine Frau", postete der stolze Besitzer 2020 im Internet über die Mühen der Renovierung.