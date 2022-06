Florian ist im Homeschooling selbstständiger geworden, Alexandra hat neue Freiheiten in der Pandemie gefunden: Nicht alle Jugendlichen erlebten den Lockdown als furchtbar. Drei Beispiele aus der stern Jugendstudie. Protokolliert von Isabelle Buckow, Jana Luck und Nico Schnurr

"Im Homeschooling bin ich viel selbständiger geworden"

Florian S., 16, Dortmund

"Für mich war Homeschooling ideal. Ich hatte zwar nicht so viel Kontakt zu meinen Mitschülern. Aber dafür konnte ich mir die Zeit selbst einteilen. Wenn ich am Montag keine Lust hatte auf Mathe und erst am Freitag abgeben musste, konnte ich die Aufgaben auch an einem anderen Tag machen. Das war super! Die meisten Lehrer haben den digitalen Unterricht gut hinbekommen. Das war alles sehr gut organisiert. Der Aufwand war auch überschaubar, das kam auf das Fach und den Tag an. Mal hatten wir viel zu tun, mal weniger.