In Cherson wird noch immer gejubelt – doch die schweren Tage kommen erst noch

von Andrzej Rybak Ein Besuch im befreiten Cherson ist ein Wechselbad der Gefühle. Hier die weiter jubelnden Menschen – dort Minen, Sprengfallen und Folterkeller. Und wie soll man nun mit den Kollaborateuren umgehen?

Knapp eine Woche ist jetzt her, dass Cherson befreit worden ist – der Jubel hier in der Stadt ist aber längst nicht verklungen. Der Freiheitsplatz vor dem Gebäude der Regionalverwaltung ist von morgens bis abends voller Menschen und Fahnen. Viele haben Tränen in den Augen. Junge Frauen bitten die vorbeigehenden Soldaten um ein Autogramm auf die blau-gelben Banner, die sie von zu Hause mitgebracht haben. Und wieder lassen sie sich mit den Befreiern fotografieren – Selfie-Gewitter statt Bombenhagel.