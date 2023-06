In ihrem neuen Buch "Kümmern und Kämpfen" plädiert die Journalistin und Autorin Anne Waak für feministische Kindererziehung. Dies sei der einzige Weg, in Sachen Gerechtigkeit Fortschritte zu machen. Mit dem stern spricht sie über Geschlechterrollen, Erziehung und toxische Männlichkeit in der Kita.