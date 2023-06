Grundschule "Unterm Regenbogen" in Dresden (Archivbild). Die Kinderarmutsquote liegt hier bei 10 bis 20 Prozent. Die Studie hat allen rund 15.000 Grundschulen in Deutschland einen Wert zugeordnet und diese auf einer Karte verzeichnet.

Studie zeigt, an welchen Grundschulen die Kinderarmut am größten ist – und wo der Bund helfen sollte

von Daniel Wüstenberg Die Bundesregierung will Schulen finanziell fördern, die es besonders nötig haben. Aber welche sind das? Eine neue Studie zeigt, um welche Grundschulen herum besonders viele arme Kinder leben. Der stern sprach mit Verfasser Marcel Helbig.

Es geht um Geld, um viel Geld. 4000 Schulen in Deutschland sollen insgesamt eine Milliarde Euro vom Bund bekommen – insbesondere sogenannte Brennpunktschulen sollen vom "Startchancen"-Programm profitieren, so will es die Bundesregierung in Berlin. "Wir stellen diesen Schulen ein Chancenbudget zur freien Verfügung, um Schule, Unterricht und Lernangebote weiterzuentwickeln und außerschulische Kooperationen zu fördern", verspricht die Ampel im Koalitionsvertrag zu ihrem zentralen Vorhaben in der Bildungspolitik. Für neue Technik, mehr Personal und neue Lernkonzepte.