von Christine Leitner Seit die Letzte Generation Straßen in Berlin und weiteren Städten blockiert, beschäftigen sich Gerichte mit den Klimaaktivisten. Nun wird ein Professor vor den Richter zitiert. Er will den Prozess für sein Anliegen nutzen.

Es ist das zweite Mal, dass ein Professor für seinen Klimaprotest vor einem Gericht stehen muss. Nikolaus Froitzheim ist eigentlich Professor für Geologie an der Universität Bonn. 2019 schloss er sich der Bewegung Fridays for Future an, beging damals erstmals Hausfriedensbruch, weil ihm das Klimapaket der Bundesregierung nicht ausreichend erschien. Mittlerweile setzt er sich bei der Gruppe Scientist Rebellion für mehr Klimaschutz und die Lebensgrundlage seiner Kinder und Enkel ein, wie er dem stern im Januar verriet. Letztes Jahr im April blockierte er die Kronprinzenbrücke in Berlin. Das Amtsgericht Tiergarten wirft ihm versuchte Nötigung und Widerstand gegen die Vollzusgbeamten vor.