Beschädigte Kunstwerke, blockierte Straßen: Die Bewegung „Letzte Generation" verschiebt die Grenzen des Protests – am Ziel sieht sie sich noch lange nicht. Die Bewertung der Aktionen der Aktivisten ist gespalten. Wir fragen – wie auch in dieser Montage: Was darf Protest?

von Walter Wüllenweber Auch die Boomer blockierten einst Straßen. Und änderten ein kleines bisschen die Welt und die deutsche Umwelt. Doch heute geht es um alles. Deshalb ist es Zeit zu verstehen: nicht alle Probleme lassen sich über Konsens lösen.

Vielleicht kann man die Kritik an den angeklebten Händen, an den versauten Bildern, an dem gesamten Protest der Gruppe "Letzte Generation" in einem Satz zusammenfassen: Kinder, wenn ihr bei euren Aktionen weiter so ein Durcheinander macht und die Erwachsenen stört, dann können wir so was wie Protest künftig eben nicht mehr machen.