von Katharina Hoch Spätestens seit dem Beitrag von Böhmermann zu Waldorfschulen gibt es kein Halten mehr. Ehemalige Waldorfschüler packen aus und eine Geschichte nach der anderen kommt ans Tageslicht: Rassenlehre, Frontalunterricht, schwarze Pädagogik und vieles mehr wird thematisiert. Nun kommt eine Waldorflehrerin zu Wort. Was sagt sie zu der Kritik?

Frau M., derzeit gibt es viel kritische Berichterstattung in den Medien zu Waldorfschulen und Anthroposophie. Was löst das in Ihnen aus?

Man fühlt sich verunglimpft. Über einen Kamm geschoren. Und fragt sich: Warum das Ganze? Was soll das?

Können Sie sich die Kritik erklären?

Wenn man liest, dass da eine Parallelgesellschaft in Gang sein soll, dann übt das natürlich eine gewisse Faszination aus. Vielleicht ist das der Grund, warum sich so viele auf das Thema stürzen. Aber weshalb Einzelfälle herausgepickt werden und diese nun ein Abbild der gesamten Waldorf-Bewegung sein sollen, verstehe ich nicht.