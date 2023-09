Mit 28 Jahren wurde William MacAskill zum weltweit jüngsten Professor für Philosophie berufen. Er arbeitet in Oxford

von Martin Schlak Der Philosoph William MacAskill ergründet, wie die Zukunft der Menschheit aussehen könnte. Und warnt davor, die wahren Risiken zu unterschätzen.

Von den ehrwürdigen Gebäuden der Universität Oxford sind es nur ein paar Minuten Fußweg zum "Institut für die Zukunft der Menschheit". So manches dort erinnert an ein Start-up-Unternehmen. Es gibt eine Tischtennisplatte und Kühlschränke mit Mate- Tee- und Red-Bull-Dosen. An eine Notizwand hat jemand geschrieben: "Solange es Leben gibt, gibt es Glück."