Der Angeklagte Giuseppe Del B. mit seinem Verteidiger Frank Otten (r). Am Mittwoch hat er der Prozess gegen den 82-jährigen Sportschützen am Landgericht Osnabrück begonnen

von Nico Schnurr Giuseppe Del B. steht wegen mutmaßlichen Mordes vor dem Landgericht Osnabrück. Der Sportschütze soll in Bramsche den Nachbarsjungen getötet haben. Beim Prozessbeginn hört sich der 82-Jährige die Vorwürfe so teilnahmslos an, als würden sie jemandem anders gelten.

Giuseppe Del B. verschränkt die Arme vor seinem Bauch. Er lehnt sich weit zurück in seinem Stuhl, den Kopf legt er in den Nacken. Über die Leinwand im Saal 272 des Landgerichts Osnabrück flimmert das Bild einer blutgetränkten Jeans. Es folgt die Aufnahme eines Adidas-Schuhs, an der weißen Sohle kleben rote Spritzer. Ein Foto von Blutlachen auf Steinplatten vor einem gelben Haus. Dann Patronenhülsen in einem Beet. Eine Hülse auf der ersten Treppenstufe im Flur des Hauses. Schließlich eine Kleinkaliber-Sportpistole, "Walther GPS Kaliber 22".