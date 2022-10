von Viorica Engelhardt Trans-Menschen erleben Beschimpfungen und Hass. Laurence Philomène begann 2018, Hormone zu nehmen, und entschied sich, die eigene Veränderung in intimen Fotos festzuhalten. Ein Gespräch über die Wandelbarkeit des Körpers und die Beständigkeit von Vorurteilen.

Laurence Philomène ist eine nicht binäre Person, geboren 1993 in Montreal, Kanada. Nicht binär, das heißt: Sie definiert sich weder als Frau noch als Mann, sondern als Trans-Person. Seit vier Jahren spritzt sie sich Testosteron, alle zwei Wochen eine Injektion. Die Hormontherapie ist ein Teil der Transition – so bezeichnet man den Prozess, in dem eine Trans-Person körperliche, soziale und auch juristische Veränderungen anstößt, um die eigene Geschlechtsidentität auszudrücken. Dazu gehören zum Beispiel Operationen oder Namensänderungen. Laurence Philomène macht täglich Fotos von sich, um die eigene Entwicklung festzuhalten – so entstand das Projekt "Puberty", Pubertät, aus dem der stern hier exklusiv Bilder zeigt.