von Katharina Hoch Die 42-jährige Noam Ben Ami ist im Kibbuz Beeri geboren und aufgewachsen. Ihre 78-jährige Mutter Hava, die dort lebte, wurde am Samstag von der Hamas getötet. Im Interview erzählt sie vom letzten Kontakt mit ihrer Mutter, von Berichten der Überlebenden und wie sie die Situation in Israel jetzt einschätzt.

Noam, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ihre Mutter ist gestorben.

Ermordet ist das richtige Wort.

Wie lange lebte Ihre Mutter im Kibbuz Beeri?

Meine Mutter war 78 Jahre alt und sie lebte seit ihrem achten Lebensjahr dort. Also 70 Jahre. Sie war eines der ersten Kinder, die dort die Schule besucht hat.

Ihre Eltern lebten also auch dort?

Nein. Meine Großmutter schickte sie allein in den Kibbuz. Das war damals so üblich. Jedes Kind, das in den Kibbuz kam, bekam eine Art Pflegefamilie, die sich um es kümmerte.

Und Sie sind auch dort aufgewachsen?

Ja. Ich wurde dort geboren und lebte dort, bis ich 25 Jahre alt war.