von Catrin Boldebuck Bei Dieter Bachmann konnten Schüler während der Klassenarbeit Joker nutzen und ihre Noten nach der Arbeit verbessern. Und trotzdem gab es klare Regeln bei ihm: Neinsagen ist ein Liebesbeweis, sagt er. Interview mit einem unkonventionellen Pädagogen.

Herr Bachmann, eigentlich wollten Sie nie Lehrer werden, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum sind Sie es dann doch geworden?

Ich habe Soziologie in Berlin studiert, weil ich verstehen wollte, wie Gesellschaft und Wirtschaft funktionieren. Was ich mit dem Studium mal beruflich mache, habe ich mir erst nach dem Vordiplom überlegt. Dann wechselte ich doch zu Deutsch, Sozialkunde und Sport auf gymnasiales Lehramt. Das Referendariat schloss ich dann in Frankfurt ab, bekam darauf mit meiner Fächerkombination aber erstmal keine Stelle.