von Christine Leitner Das Bildungssystem ächzt, weil kaum noch jemand unterrichten will. Dabei nimmt die Zahl der Schüler wieder zu. Wie kommt es dazu?

Es ist 25 Jahre her, da hat Ulrike Bentlage Lehramt studiert. Danach unterrichtete sie an einem bilingualen Gymnasium Mathematik, Französisch und Deutsch – bevor sie "ausbüxte". "Die Kerntätigkeit, also die Arbeit mit den Kindern, war super. Was mich rausgetrieben hat, war, dass gute Arbeit vom System nicht belohnt wird", sagt Bentlage heute.