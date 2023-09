Isabell Probst unterrichtete einst am Gymnasium. Vor acht Jahren verließ sie den Schuldienst

von Nico Schnurr Isabell Probst war Lehrerin am Gymnasium. Heute berät sie frustrierte Lehrkräfte beim Berufswechsel. Hier spricht Probst über Folgen des Lehrermangels, Schwächen des Bildungssystems und Ängste im Schuldienst.

Frau Probst, warum wollen Lehrer ihren Beruf aufgeben?

Die Lehrkräfte, die sich bei mir melden, sind überlastet und frustriert. Sie stecken in einer beruflichen Krise. Oft haben sie schon vieles versucht, um sie zu lösen. Sie haben ihr Zeitmanagement optimiert, Achtsamkeitskurse belegt, sich vielleicht sogar an eine andere Schule versetzen lassen. Aber sie merken: Es wird nicht besser. Und das liegt auch an einem verrotteten Schulsystem.