Ständig Ferien und zum Mittagessen immer Feierabend. Klingt nach einem Traumjob? Warum herrscht dann trotzdem Lehrermangel? Weil diese Klischees absolut nichts mit der Realität zu tun haben. Eine Lehrerin erzählt aus ihrem Alltag. Lea Franke

Lea Franke heißt in Wahrheit anders. Sie arbeitet seit vier Jahren als Lehrerin an einer Gesamtschule im städtischen Raum in Nordrhein-Westfalen. Zuvor absolvierte sie ihr Referendariat an einer Realschule und arbeitete als Vertretungslehrerin an einer Grundschule, unter anderem auch an einer deutschen Schule im Ausland.