In Deutschland herrscht Lehrermangel – allein an allgemeinbildenden Schulen fehlen 50.000 Lehrkräfte

Deutschlands Schulen sind in der Abwärtsspirale – weil Lehrkräfte fehlen. So will die Politik die Lücken stopfen

von Anja Reumschüssel In Deutschland fehlen Zehntausende von Lehrern. Politiker und Schuldirektoren versuchen, neues Personal in die Klassen zu locken – mit allen Mitteln.

Patrick Siegmund ist Referendar an einer berufsbildenden Schule in Berlin und Teil der Lösung für ein Problem, das längst nicht mehr nur Eltern und Schüler aufregt: Siegmund soll helfen, den Lehrermangel zu bekämpfen. Der 49-jährige Diplompädagoge ist Quereinsteiger. 15 Jahre lang hat er in der Forschung gearbeitet, Sachbücher geschrieben, Vorträge gehalten. Nun unterrichtet er junge Erwachsene, die nach ihrer Ausbildung als Sozialassistenten mit Kindern und Pflegebedürftigen arbeiten werden. Für sie ist es das erste Jahr an der Schule. Für ihn auch.