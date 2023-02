Die Letzte Generation hat sich mit Belit Onay auf ein Ende der Straßenblockaden in Hannover geeinigt. Im Gegenzug will der Oberbürgermeister die Ziele der Aktivisten unterstützen. Aktivistin Lena Schiller nahm an den Verhandlungen teil. Hier erklärt sie, was der Deal für den Klimaprotest bedeutet.