von Markus Frenzel Die "Letzte Generation" hat manipulierte Spendenticker, verschleierte Geldflüsse und viel zu hohe Personalkosten – zu diesen Schlüssen kommt eine Wissenschaftlerin, die bei den Klimaaktivisten verdeckt recherchierte.

Frau Nimmerfroh, Sie haben sich über mehrere Tage undercover in der Gruppe "Letzte Generation" bewegt und die Organisation von innen erlebt. Wie genau muss man sich das vorstellen?

An einem Protesttraining habe ich selbst teilgenommen. Vom Anfang bis zum Ende. Das fand online statt, an einem Abend und dauerte etwa fünf Stunden. Ich hatte mich unter einem anderen Namen und einer erfundenen Biografie angemeldet. Meine Biografie war, dass ich in einem IT-Unternehmen im Betrieb arbeiten würde und dass ich in der linken Szene in Frankfurt aktiv sei und mich mit Polizeieinsätzen auskennen würde. Zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch. Ich forsche genau dazu.