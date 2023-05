von Sina Horsthemke Habib* hat geschafft, was viele nicht überleben: Ihm gelang die gefährliche Flucht über das Mittelmeer. Die Crew des deutschen Rettungsschiffs "Humanity 1" hat den 26-Jährigen im vergangenen Winter aus Seenot geborgen. An Bord berichtete er unserer Autorin von seiner jahrelangen Flucht – und den Zuständen in libyschen Internierungslagern.

Habib* ist nicht sein echter Name. Der 26-Jährige möchte anonym bleiben.

"Ich kam 2020 aus Conakry in Guinea nach Libyen, allein. Und ich habe einiges zu erzählen. Davon, wie die Libyer mit Geflüchteten und vor allem mit schwarzen Menschen umgehen. Ich glaube, dass viele in Europa nicht wissen, was in Libyen passiert. Wer dort aber eine Weile gelebt hat, kann einiges berichten. Und darüber müssen wir reden. Ich bin sehr froh, dass ich nun davon erzählen kann.