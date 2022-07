von Jana Luck und Linda Tutmann Eine Dame fällt auf einen Herrn herein. Er will an ihr Geld. Aber das hier ist keine Opfergeschichte. Denn die Dame schlägt zurück.

An einem Vormittag mitten in der Woche macht sich Helga Grotheer wieder auf die Jagd. Vor ihrer Remise Wildblumen und Brennnesseln, Wiesen und Wälder. Drinnen knapp 40 Quadratmeter, ein gewaltiges Sofa, ein Fernseher, in dem laut eine Verkaufsshow läuft, ein Esstisch mit mehreren Aschenbechern, ein abgewetzter Katzenbaum. Südseebilder an den Wänden. Drei Katzen miauen sich um die Beine der Dame. Grotheer zieht an ihrer Zigarette, ohne geht es nicht. Sie fährt den Laptop hoch und loggt sich in ein Forum ein – in ihr eigenes Forum. Killerbiene ist dort ihr Name, ihr Profilbild eine grinsende Tigerkatze.