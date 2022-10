Der Abstieg des einst beliebten Rathaus-Centers begann vor Jahren, sein Abriss ist seit 2020 beschlossen. Die Treppe führt unter die Werkstatt des letzten Mieters. Dort steht seine Nähmaschine. Maximilian Münster

Die Rebellion des Schusters Advar Tolu, 45, nimmt am Morgen ihren Anfang mit der Linie 61. Der Bus bringt ihn zum Heilbronner Hauptbahnhof, dort steigt er in den Regionalexpress nach Mannheim, wo er die S-Bahn über den Rhein nimmt, um schon an der nächsten Haltestelle wieder auszusteigen. Nach rund 80 Kilometern und zwei Stunden ist Tolu am Ziel: dem Rathaus-Center in Ludwigshafen.

Tolu betritt das Center um kurz vor zehn Uhr von der Rückseite her, läuft ein paar Meter durch einen menschenleeren Gang, öffnet ein Schloss, wuchtet die schwere Glastür einen Spalt nach links, quetscht sich hindurch und ist angekommen an dem Ort, von dem er sich nicht vertreiben lassen will. "Rapid Schuh & Schlüsselservice" steht auf dem Schild über dem Laden.