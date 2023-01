von Daniel Wüstenberg Tagelang harrten zwei Braunkohlegegner in einem selbstgebauten Tunnelsystem unter dem geräumten Dorf Lützerath aus. Nun sind sie an die Oberfläche gekommen.

Die beiden Klimaschutzaktivisten, die sich seit Tagen in einem selbstgebauten Tunnelsystem unter Lützerath aufhielten, sind wieder an der Oberfläche. Sie haben ihre Höhle am Montagmittag freiwillig verlassen, wie aus Fernsehbildern aus dem geräumten Dorf hervorging. Sie wurden von Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr in Empfang genommen, konnten den Ort aber augenscheinlich in guter körperlicher Verfassung verlassen. Offizielle Stellungnahmen von den Behörden oder RWE lagen zunächst nicht vor.

Zuvor hatte es tagelange Verhandlungen über ein Aufgeben gegeben. Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass sich die beiden Männer, die sich "Pinky" und "Brain" nennen, in dem unterirdischen System verschanzt haben. Die Behörden stuften die Konstruktion als nicht sicher ein, insbesondere wegen der mangelhaften Versorgung mit Frischluft. Ein externes Belüftungssystem wurde aufgebaut.

Aktivisten harrten seit Tagen in Tunnel unter Lützerath aus

Die Polizei hatte die Räumung des Dorfes Lützeraths zugunsten des RWE-Braunkohletagebaus Garzweiler am Sonntag für beendet erklärt, lediglich die beiden Aktivisten im Tunnel blieben vor Ort. Deren Räumung wurde als "Rettungseinsatz" in die Hände der RWE-Werksfeuerwehr gelegt.

Streit im Kohlerevier Protest im Schlamm: Tausende demonstrieren bei strömendem Regen in Lützerath – die Bilder 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Trotz Dauerregens sind Tausende zu einer Demo für die Erhaltung von Lützerath am Rand des rheinischen Tagebaus angereist. Mehr

Nach stern-Informationen wurde ein freiwilliges Verlassen für diesen Montag erwartet (lesen Sie hier mehr dazu). Der "Spiegel" berichtete, dass RWE eigens ein Verhandlungsteam aus der Schweiz engagiert hatte, um die beiden Besetzer zum Aufgeben zu bewegen. Ihnen soll Straffreiheit zugesichert worden sein. Ein RWE-Sprecher wollte sich am Montag auf Anfrage zunächst nicht zu den Vorgängen rund um den Tunnel in Lützerath äußern.

Der Konzern will das Dorf nun in den kommenden Tagen komplett abreißen und dort möglicherweise schon im März oder April mit dem Abbau der Braunkohle beginnen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

Quellen: ntv-Livestream, "Spiegel", RWE, Nachrichtenagenturen DPA und AFP