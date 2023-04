von Christine Leitner Frauen übernehmen immer noch mehrheitlich die Erziehung von Kindern. Für Männer ist der Beruf zwar interessant, aber unattraktiv. Ein Aussteiger berichtet von seinen Erlebnissen während der Ausbildung.

Maurice stand am Anfang, als er direkt wieder hinwarf. Eigentlich wollte der 23-Jährige Erzieher werden. Aber nicht in der Kita oder im Kindergarten, sondern für Jugendliche in Freizeiteinrichtungen und Wohnheimen. "Dieses gebückte Laufen, das geht auf den Rücken", erzählt der 1,95 Meter große Mann, der seinen vollen Namen nicht öffentlich lesen möchte. Die Arbeit mit den kleinen Kindern während der Ausbildung mochte er trotzdem. Er arbeite gern mit Menschen, deshalb sei nach der Schule für ihn klar gewesen, dass er in einen sozialen Beruf einsteigen möchte.