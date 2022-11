Bei einem schweren Verkehrsunfall in Magdeburg ist eine 17-Jährige ums Leben gekommen. Das Mädchen war als Beifahrerin im Auto eines 21-Jährigen unterwegs, als der Pkw von der Straße abkam und beim Zusammenstoß mit einer Laterne in zwei Teile gerissen wurde.

Am Freitagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Magdeburg gekommen, bei dem eine junge Frau verunglückte. Die 17-Jährige war als Beifahrerin im Auto eines 21-Jährigen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach fuhr der 21-jährige Mann auf der Salbker Chaussee, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor.

Nach Angaben der Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, streifte den Bordstein und kam ins Schleudern. Das Auto prallte zunächst gegen eine Laterne und schließlich gegen einen Baum. Durch die Wucht der Zusammenstöße wurde der Wagen in zwei Teile gerissen und geriet in Brand.

Magdeburg: Für Mädchen kommt jede Hilfe zu spät

Die 17-jährige Beifahrerin wurde von Ersthelfern und Zeugen aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit, erlag aber noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Salbker Chaussee für etwa fünf Stunden gesperrt.