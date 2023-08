Viele halten Magersucht für eine Krankheit junger Frauen. Doch auch immer mehr Männer erkranken. Sie kämpfen nicht nur gegen die Anorexie, sondern auch gegen Vorurteile. Stefanie Unbehauen

Es war der Sommer 2019, als Finn M. an Magersucht erkrankte. Auslöser waren Kommentare seines damaligen Fußballtrainers bezüglich seines Körpers. "Er sprach mich immer wieder auf meine Figur an, fragte nach meinem Essverhalten und wie viel Sport ich mache", erinnert sich der heute 20-Jährige. Für den Jugendlichen begann eine Abwärtsspirale, die in der Klinik endete. Seine Diagnose: Anorexia nervosa, Magersucht.

Seinen Nachnamen will er nicht veröffentlicht sehen. Zu sehr sei Magersucht immer noch schambehaftet. Besonders für Männer. Das bestätigt auch Prof. Dr. Ulrich Voderholzer. Er ist ärztlicher Direktor der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee, in der Finn von September 2022 bis April 2023 in stationärer Behandlung war.