Seit Tagen sitzen deutsche Kegelbrüder auf Mallorca in Haft. Den Männern wird vorgeworfen, eine Bar am Ballermann abgefackelt zu haben. Unklar ist, ob und wann es zum Prozess kommen wird. So sehen die Situation Nachbarn, Aktivisten und die Verkäuferin Maria Alonso, die ihren Supermarkt direkt neben der Bar betreibt.