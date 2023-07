Willkommen in der Mittelmeersauna: Die Hitzewelle auf Mallorca in Bildern

von Fabian Huber Fotograf Tomeu Coll hat schon viel erlebt auf seiner Heimatinsel Mallorca. Aber so unerträgliche Arbeitstage wie gerade? Noch nie!

Die Titanverkleidung brennt bereits an den Fingerkuppen, da zeigt Tomeu Colls Kamera auch noch eine Fehlermeldung. Die Elektronik hat wohl einen Sonnenstich bekommen. Fotograf Coll, der für den stern seit Jahren das Leben auf Mallorca in Bilder fasst, sucht den Schatten einer großen Eiche, setzt Batterien und Speicherkarte ein und aus. Und Tatsache: Sein Gerät lebt wieder. "Das ist mir bis jetzt wirklich nur in Sibirien passiert", sagt Coll. "Und da hatte es minus 40 Grad."