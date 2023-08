von Fabian Huber Beatrice Ciccardini war die Geburtshelferin des Mallorca-Schlagers. Einst holte sie die Stars an den Ballermann. Heute fragt sie sich manchmal, welches Monster sie da erschaffen hat.

Ein Samstagvormittag in der "Krone", Ballermann 6, erste Reihe zum Strand. Der Kölsch-Zapfhahn läuft. Die ersten vom Vorabend Wiederauferstandenen haben sich schon das Schnitzel für 10,50 Euro bestellt. Ein Schweizer im offenen Hemd rülpst seine Cola heraus. Im blauen Sommerkleid und mit getuschten Wimpern kommt Beatrice Ciccardini, 68, in ihr Lokal. Es ist eines der ruhigeren hier, an der Playa de Palma, an der wohl berühmtesten Partymeile des Mittelmeers.