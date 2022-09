von Jens Mühling Der Fotograf Éric Vazzoler konnte in die verwüstete Hafenstadt Mariupol reisen. Zum Schulbeginn erlebte er dort eine befremdliche Normalität – und hat seine Eindrücke mit der Kamera festgehalten.

Es gibt noch Leben in Mariupol, das ist die gute Nachricht. An einem Spätsommertag versammeln sich vor der Schule Nr. 65 mehrere Dutzend Menschen. Eltern führen herausgeputzte Erstklässler an der Hand, die Mädchen mit Schleifen im Haar, die Jungen mit Fliege am Hemdkragen, alle mit roter Schärpe, auf der "Erstes Läuten" steht.