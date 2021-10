Am Mittwochabend ist es in Hamburg-Harburg zu einer Massenschlägerei gekommen. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Massenschlägerei in Hamburg-Harburg ist am Mittwochabend eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde mit einer Stichwunde am Rücken und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Hamburg: Massenschlägerei mit 20 Beteiligten

Vorangegangen war demnach eine Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten. Nicht weit vom Tatort fanden die Beamten demnach ein Messer, mit dem das Opfer verletzt worden sein soll. Drei Männer seien festgenommen worden.

Sehen Sie im Video: Am Strand des belgischen Küstenorts Blankenberge haben sich Dutzende junge Männer im vergangenen Jahr eine Schlägerei mit der Polizei geliefert. Am Tag danach war der Ort für Tagesgäste gesperrt.