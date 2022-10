von Silke Gronwald Der Choleriker-Chef ist so gut wie ausgestorben. Die neue Generation von Führungskräften arbeitet mit subtileren Methoden. Immer aber gilt: Kaum etwas macht Angestellte am Arbeitsplatz so häufig krank wie ihr Chef.

Am Ende landete sie in der Psychiatrie. Noch heute fragt sie sich, wie ein einziger Mensch es schaffen konnte, sie so weit zu bringen. Svenja, 28, (Alle Namen der Mitarbeiter von der Redaktion geändert) galt als erfolgreiche Nachwuchsmanagerin, lief in ihrer Freizeit Marathon, in der Kantine ging sie immer zum Salatbüfett. Sie war der Liebling ihrer Chefin. Durfte mit zu den wichtigen Meetings, bekam viel Verantwortung und noch mehr Aufmerksamkeit.

Die Veränderung kam schleichend. Die Chefin nickte ihr auf dem Flur nur noch kurz zu, in die Meetings gingen jetzt andere mit, meist jüngere Kollegen. Vielleicht eine kleine atmosphärische Störung, beruhigte sich Svenja anfangs.