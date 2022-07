von Bernhard Albrecht Bernhard Albrecht meint: Schluss mit Trägheit und Verweichlichung. Warum der Verzicht auf Luxus jetzt während der Energiekrise so wichtig ist.

Uns steht der vielleicht härteste Winter bevor, den die meisten von uns je erlebt haben. Also diejenigen, die nicht während des zweiten Weltkriegs oder in den Nachkriegsjahren aufgewachsen sind. Es könnte sein, dass wir schon in einigen Monaten mancherorts mit Pullovern, Daunenjacken und Wollsocken bei zehn Grad Raumtemperatur in unseren Homeoffices sitzen. Dass es so weit kommen kann, ist spätestens klar, seitdem Städte beginnen, Rathäuser und Theater nachts nicht mehr schön zu beleuchten, Brunnen abzustellen und sogar überlegen, Ampeln abzuschalten. Seitdem Wohnungsgenossenschaften ihren Mietern das Warmwasser rationieren.