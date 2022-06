von Katharina Hoch Kerstin ist Anfang 40 und hat vor sieben Jahren mit der freien Menstruation begonnen. Seither fühlt sie sich mit ihrem Körper und ihrer Weiblichkeit stärker verbunden. Zudem ist sie dadurch komplett beschwerdefrei geworden. Aufgeschriebenvon Katharina Hoch

20 Jahre habe ich quasi alles getan, damit niemand mitkriegt (am besten nicht mal ich selbst), dass ich blute oder wann ich blute. Nicht aus Scham (wie ich dachte), sondern weil mich die Gesellschaft es so gelehrt hat. Man macht das eben so. Diskret. Sauber. Still. Von Anfang an.