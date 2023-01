von Luisa Brandl 30 Jahre war Matteo Messina Denaro auf der Flucht. Nun wurde der Chef der sizilianischen Cosa Nostra verhaftet. Tano Grasso kämpft als Unternehmer seit Jahren gegen die Mafia, kennt deren Strukturen. Ein Interview über Geheimnisse, die nun gelüftet werden könnten.

Als Matteo Messina Denaro, 60, am Montagmorgen in der Klinik "La Maddalena" in Palermo kurz vor der Behandlung noch mal vor die Tür ging, um Luft zu schnappen, wurde er von Polizisten umzingelt. Sie führten den Mann ab, brachten ihn in die Kaserne und von dort zum Flughafen zum Transport in ein Hochsicherheitsgefängnis. Denn dieser elegant gekleidete Mann vor dem Krankenhaus war niemand anders als der seit Jahrzehnten gesuchte Boss der Cosa Nostra.