Bunte Kleider und Federhüte: In den Ballsälen der Stadt scheint die Zeit still zu stehen

In den uralten Ballsälen Mexico Citys scheint die Zeit stehen geblieben: Auf dem Parkett lassen die Paare vergangene Epochen auferstehen – und gönnen sich eine Auszeit von dem oft harten Alltag der Stadt. Fotografin Chiara Bonetti hat sie zwei Jahre begleitet. Chiara Bonetti

Der Name funkelt in silberfarbenen Buchstaben an dem grauen Flachbau: "Los Angeles“. Darunter die rot umrandete Eingangstür, hinter der sich alles auflöst, was draußen wichtig ist. Alter, Geld und Herkunft spielen keine Rolle; sogar der Lauf der Zeit scheint wie gestoppt – seit 1937 existiert der legendäre Tanzsaal in Mexico City nahezu unverändert. Zwischen zierlichen Metallstühlen, Marmorfliesen und roten Vorhängen verschwimmen längst vergangene Epochen mit den Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer zu einem Gefühl voller Sehnsucht und Melancholie.